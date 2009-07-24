Курортный сезон в разгаре: отдыхающих в Крыму на 13% меньше, чем в прошлом году

Крым с начала года принял на отдых более 2 миллионов 359 тысяч человек, это на 12,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

Как говорится в оперативных данных крымского Министерства курортов и туризма, сегодня в автономии работают 560 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 86,9%. В это время в 2008 году функционировали 568 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, а заполняемость была 95%.

Организованно в таких учреждениях отдохнули 463,8 тысяч человек, что на 21,3% меньше, чем за тот же период минувшего года, сообщают исполнительнее комитеты и районные госадминистрации курортных регионов Крыма.