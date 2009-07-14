Греческий консул ... корчил рожи украинке, которая пришла за визой

Инцидент при участии греческого консула Димитриоса Михалопулоса и гражданки Украины Валентины Малей стал предметом служебного расследования в посольстве Греции в Украине. Об этом УНИАН сообщили в посольстве.

Грубое обращение руководителя Консульского отдела с украинской посетительницей не останется без реагирования и со стороны МИД - во внешнеполитическом ведомстве пообещали обстоятельно изучить ситуацию и принять соответствующие меры.

Валентине Малей в Консульстве Греции в Киеве отказали в визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию. Консул Димитриос Михалопулос, к которому украинка попала на прием, провел с ней "собеседование", которое сопровождалось не только повышенным хамским тоном, но и оскорбительными гримасами и жестами.

"Он хлопнул моим паспортом по столу, стукнул рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращился и начал мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к стеклянной перегородке, что нас разделяла, и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла вымолвить ни слова... Услышав ругательства и шум, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоенно глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение", - рассказала женщина.

Корреспондент УНИАН, который обратился за комментариями в посольство, из телефонного разговора понял, что Валентину Малей по каким-то причинам приняли за заробитчанку (якобы это может быть оправданием). Обращаясь в посольство за визой, Валентина Малей предоставила соответствующие документы, в том числе, подтверждающие бронирование гостиницы и приобретение авиабилетов.

Материал “Консул пытался дать пощечину не мне, а Украинскому государству” читайте здесь