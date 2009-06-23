Cаммит YES пройдет в сентябре в Ялте

6-й саммит «Ялтинской европейской стратеги» (YES) — неофициальный форум по вопросам стратегических отношений Украины и Европы, пройдет в Ливадийском дворце в Ялте с 24 по 27 сентября.

Об этом сообщил фонд учредителя YES, бизнесмена Виктора ПИНЧУКА.

Главными вопросами на повестке дня саммита, под названием «Украина и мир после кризиса», будут стратегии экономического восстановления и будущие президентские выборы в украинском государстве.

Представители международного правления «Ялтинской европейской стратегии» пригласили ряд претендентов на участие в президентских выборах — лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА — представить в Ялте «их стратегии по ключевым вопросам будущего Украины в ходе ряда дискуссий с участием лидеров международного политического, делового и интеллектуального общества». «Со стороны претендентов на участие в президентских выборах было получено предварительное подтверждение их участия в работе 6-го саммита», — говорится в сообщении фонда.

Саммит YES проводится с 2004 года.