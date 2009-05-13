Налоговая описала имущество трёхэтажной гостиницы на ЮБК
17:21, 13 мая 2009Крым
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Материалы переданы в суд
Сотрудники налоговой милиции описали имущество трехэтажной гостиницы в поселке Гурзуф (Большая Ялта, Крым).
Как сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, проверка установила, что в мини-гостинице оказывались услуги по кратковременному проживанию граждан без необходимых разрешающих документов – свидетельства госрегистрации и свидетельства об уплате единого налога.
В гостинице – 8 номеров, 16 койко-мест. Одно койко-место стоило 200 гривен в сутки.
Материалы по данном факту переданы в Ялтинский городской суд.
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