Налоговая описала имущество трёхэтажной гостиницы на ЮБК

Сотрудники налоговой милиции описали имущество трехэтажной гостиницы в поселке Гурзуф (Большая Ялта, Крым).

Как сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, проверка установила, что в мини-гостинице оказывались услуги по кратковременному проживанию граждан без необходимых разрешающих документов – свидетельства госрегистрации и свидетельства об уплате единого налога.

В гостинице – 8 номеров, 16 койко-мест. Одно койко-место стоило 200 гривен в сутки.

Материалы по данном факту переданы в Ялтинский городской суд.