В Севастополе разоблачили теплоходных сотрудников института
11:56, 13 мая 2009Крым
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Ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК
В Севастополе разоблачены должностные лица института, которые в июне 2008-го – марте 2009-го в актах выполненных работ технического обслуживания теплохода учебного заведения завышали их стоимость.
Работы проводило закрытое акционерное общество.
Сотрудники института нанесли государству 214 тысяч гривен убытков, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прокуратура Севастополя возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
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