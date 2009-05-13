В Севастополе разоблачили теплоходных сотрудников института

В Севастополе разоблачены должностные лица института, которые в июне 2008-го – марте 2009-го в актах выполненных работ технического обслуживания теплохода учебного заведения завышали их стоимость.

Работы проводило закрытое акционерное общество.

Сотрудники института нанесли государству 214 тысяч гривен убытков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прокуратура Севастополя возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.