Лесничие призывают курортников не разжигать где попало костры
14:42, 27 апреля 2009Крым
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И просят убирать за собой мусор
Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству призывает жителей и гостей Крыма на майские праздники не разжигать костров в неположенном месте, не бросать горящих окурков и убирать после отдыха бытовой мусор.
Разведение костров разрешается исключительно на рекреационных участках, со специально оборудованными приспособлениями, находящимися под контролем гослесоохраны, сообщает пресс-служба Рескомитета.
Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности.
В случае возникновения крупных лесных пожаров "прометеев" могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркивают лесничие.
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