Лесничие призывают курортников не разжигать где попало костры

Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству призывает жителей и гостей Крыма на майские праздники не разжигать костров в неположенном месте, не бросать горящих окурков и убирать после отдыха бытовой мусор.

Разведение костров разрешается исключительно на рекреационных участках, со специально оборудованными приспособлениями, находящимися под контролем гослесоохраны, сообщает пресс-служба Рескомитета.

Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности.

В случае возникновения крупных лесных пожаров "прометеев" могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркивают лесничие.