Акция протеста против корабля США демонстрирует наличие демократии

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН считает, что проведенная сегодня в городе несколькими политическими силами протестная акция против прихода фрегата ВМС США Klakring является свидетельством демократии в Украине.

Об этом В.КАЗАРИН заявил в интервью журналистам ТРК «Бриз» по завершении протокольной встречи с командованием похода и корабля.

По его словам, акция «ни коим образом не омрачит этот визит, а в каком-то смысле продемонстрирует, что Украина - страна с разными точками зрения, и эти точки зрения могут быть высказаны».

Отвечая на вопрос, «что дают Севастополю и севастопольцам подобные визиты», В.КАЗАРИН отметил: «я думаю, что визиты военных кораблей должны осуществляться, потому что мы должны делать все, чтобы взаимопонимание между странами росло».

«Если мы, действительно гордимся тем, что мы - город военно-морской славы, то мы понимаем, что военные порты, военно-морские базы не существуют без контактов с другими странами и кораблями. И когда мы принимаем в нашем городе военные корабли других стран, которые по разным причинам прибывают в Черное море, мы должны помнить о том, что однажды наши корабли отправятся в далекое плавание, в портах других стран их тоже будут принимать. И я думаю, то гостеприимство, которое они будут встречать там, оно, наверное, будет соответствовать тому гостеприимству, которое мы проявляем здесь, когда принимаем наших гостей», - отметил В.КАЗАРИН.

Кроме того, как сказал В.КАЗАРИН, «мы должны помнить о всей полноте истории, которая связывает наш город с разными странами мира и со всем миром».

Во время протокольной встречи он отметил, что «в Севастополе программа приема иностранных кораблей носит регулярный характер», и заверил гостей в том, что «севастопольцы в своем большинстве считают обмен визитами военных кораблей правильной программой».