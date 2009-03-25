В Ялте открылся круизный сезон. На днях в порт зашёл первый в этом году круизный лайнер — лайнер «Дойчланд», сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

Лайнер прибыл в Ялту из Одессы и привёз 600 немецких туристов.

Судно построено в 1998-м году в Германии. 7 палуб «Дойчланда» могут принять 513 пассажиров и 260 членов команды. Именно на этом лайнере снималось немецкое телевизионное шоу «Корабль мечты».

Из Ялты «Дойчланд» направился в Грецию, а после — в Венецию (Италия).