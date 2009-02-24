Куда девать безработных с Черноморского флота?

Власти Севастополя опровергают сообщения о том, что они требовали от Черноморского флота России секретные списки людей, попадающих под сокращение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Городские власти никаких требований, тем более о каких-то «секретных списках на сокращение», к командованию Черноморского флота не предъявляли, это не в нашей компетенции. Однако реформы, проводимые оборонным ведомством России, так или иначе коснулись Черноморского флота. Возможны и сокращения. Но никаких официальных данных на этот счет ни министр обороны России, ни командующий Черноморским флотом не приводили», - заявил С.КУНИЦЫН.

По его словам, в севастопольский центр занятости регулярно поступает информация о людях, которые попадают под сокращение. «Заметьте, речь идет обо всех городских предприятиях. Они обязаны предоставлять такие сведения, порядок такой. В конце концов, этих людей надо ставить на учет, трудоустраивать. В центре занятости на сегодняшний день есть данные о сокращении 1280 человек на обоих флотах. Это - вольнонаемные и ЧФ РФ, и ВМС Украины. Не секрет же, что в структурах Черноморского флота трудятся и гражданские специалисты, в том числе, граждане Украины», - отметил председатель горадминистрации.

По его словам, «на последнем заседании Антикризисного комитета (заседании антикризисной группы по минимизации последствий в Севастополе финансового и экономического кризиса - УНИАН) наши городские профсоюзы сообщили о готовящемся сокращении в Строительном управлении Черноморского флота. В ближайшее время оттуда будут уволены 117 человек. Это факты, не домыслы. И городским властям в этих условиях приходится думать, какую работу предложить этим людям. Все торговать на рынке или пойти в частный бизнес не смогут. Мало того, мы вынуждены делать прогнозы, чтобы быть готовыми к любому повороту событий».

При этом С.КУНИЦЫН сообщил, что по пессимистическим прогнозам, за ближайшие год-два только на Черноморском флоте могут быть сокращены порядка 9 тыс. человек, из них две трети - именно вольнонаемные, украинские граждане. «Эти люди в Севастополе и останутся. И что нам тогда - сидеть сложа руки и констатировать факт: «Ах, у нас тысячи безработных»?», - сказал С.КУНИЦЫН.

По его словам, «вывод очевиден: мы должны просчитывать все риски, и уже сегодня, сейчас развивать экономику города: порт, промышленные предприятия, транспорт, туризм, реализовывать инвестиционные проекты».

В то же время С.КУНИЦЫН подчеркнул, что «город Севастополь и Черноморский флот остаются партнерами, и не надо выдумывать мифические «секретные списки», поэтому все проблемы они будут решать вместе.

Справка УНИАН. Сегодня некоторые интернет-издания со ссылкой на РИА «Новости» сообщили, что якобы один из офицеров ЧФ сообщил агентству, что «власти Севастополя требуют от ЧФ РФ секретные данные». «Командование войсковых частей Черноморского флота РФ получает запросы от севастопольской биржи труда и фонда безработных с требованием предоставить списки лиц, попадающих под сокращение, притом что такие списки являются секретными сведениями», сообщил офицер. В информации также говорится, что «представители администрации города открытым текстом требуют подать им секретные данные, за передачу которых в Российской Федерации заводится уголовное дело», - сказал офицер.