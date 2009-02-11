Ожидается ухудшение погоды

12-13 февраля в связи с выходом южного циклона ожидается ухудшение погодных условий: местами сильные осадки, в западных областях в виде снега, в южной части - дождя, на остальной территории - мокрого снега и дождя.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15-20 м/с.

В западных, большинстве северных и центральных областей местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица.