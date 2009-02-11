Ожидается ухудшение погоды
16:15, 11 февраля 2009Крым
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Предупреждают синоптики
12-13 февраля в связи с выходом южного циклона ожидается ухудшение погодных условий: местами сильные осадки, в западных областях в виде снега, в южной части - дождя, на остальной территории - мокрого снега и дождя.
Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15-20 м/с.
В западных, большинстве северных и центральных областей местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица.
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