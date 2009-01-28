Российские депутаты предлагают Путину выкупить «Артек» у Украины
20:38, 28 января 2009Крым
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Готовится протокольное поручение
Государственная дума РФ намерена рассмотреть вопрос об оказании помощи Международному детскому центру "Артек" (Автономная Республика Крым), который испытывает серьезные финансовые затруднения и находится на грани банкротства.
Как сообщает радио "Эхо Москвы", инициатива принадлежит вице-спикеру от фракции "Единая Россия" Светлане ЖУРОВОЙ.
В свою очередь, член фракции ЛДПР Елена АФАНАСЬЕВА предложила обратиться в правительство РФ с призывом выкупить детский лагерь у Украины – она уже готовит соответствующее протокольное поручение.
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