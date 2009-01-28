Российские депутаты предлагают Путину выкупить «Артек» у Украины

Государственная дума РФ намерена рассмотреть вопрос об оказании помощи Международному детскому центру "Артек" (Автономная Республика Крым), который испытывает серьезные финансовые затруднения и находится на грани банкротства.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", инициатива принадлежит вице-спикеру от фракции "Единая Россия" Светлане ЖУРОВОЙ.

В свою очередь, член фракции ЛДПР Елена АФАНАСЬЕВА предложила обратиться в правительство РФ с призывом выкупить детский лагерь у Украины – она уже готовит соответствующее протокольное поручение.