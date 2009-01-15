В некоторых школах Севастополя из-за холода сократили уроки

В некоторых школах Севастополя из-за несоответствия температурного режима санитарным нормам уроки сокращены до 30-35 минут.

Как передает УНИАН, об этом сообщил начальник управления образования и науки горгосадминистрации Николай ЧЕРБАДЖИ во время сегодняшней встречи председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА с представителями системы образования города.

По словам Н.ЧЕРБАДЖИ, «ситуация непростая, особенно там, где тепло подают ТЭЦ..., но паники в школах и детских садах нет». «В некоторых школах мы были вынуждены сократить уроки до 30-35 минут, в некоторых включаем дополнительный обогрев. И педагоги, и родители понимают ситуацию», - добавил он.

Присутствовавшие на встрече директора школ подтвердили: в каждом учреждении системы образования к решению проблемы тепла подходят индивидуально - в одних на время холодов отказались от «кабинетной системы», дети сосредоточены в одних и тех же классах.

С.КУНИЦЫН, в свою очередь, подчеркнул: «Севастополь - единственный регион Украины, который платит за газ, но в необходимом объеме его не получает». По его словам, «эта проблема - даже не в плоскости российско-украинских газовых отношений. Просто город находится «в конце трубы», мы получаем голубое топливо самыми последними на полуострове и, увы, получается, что «по остаточному принципу». Отсюда - понижение давления газа. А на низком давлении наши большие котельные просто не в состоянии обеспечивать нужную температуру теплоносителя».

Кроме того, пояснил он, еще одна проблема - протяженность теплотрасс.

В этой связи С.КУНИЦЫН выразил сожаление, что несколько лет назад городские власти (горсовет предыдущего созыва, который отказался от кредита ЕБРР - УНИАН) отказались от проекта децентрализации системы отопления.

Участники встречи сошлись во мнении, что реальный выход из сложившейся ситуации состоит в том, что школы и детсады должны быть оборудованы своими котельными.