Автобус упал в обрыв в Крыму: 8 раненых (фото)

09:37, 15 января 2009
Крым
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Видимо, виноват водитель

Рейсовый автобус сегодня рано утром на 41-ом километре трассы Симферополь-Керчь в Крыму врезался в железобетонное ограждение, перевернулся и упал со склона. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 8 человек: пятеро украинцев, 2 граждан России и один гражданин Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, автобус «Мицубиси» выполнял рейс по маршруту Краснодар-Севастополь.

«На спуске, не доезжая нескольких сотен метров до поворота на город Белогорск, автобус, по словам водителя, внезапно потерял управление, врезался в железобетонное ограждение, после чего перевернулся и упал с шестиметрового склона. Машина легла на крышу», - говорится в сообщении.

Еще до прибытия первой бригады «скорой» практически все люди, помогая друг другу, выбрались из автобуса. На место ДТП прибыли подразделения МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По словам заместителя министра здравоохранения Крыма Олега СТЕБЛИЯ, четверо пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще 4 – легко травмированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в МЧС.

Со своей стороны пресс-служба ГАИ сообщает, что ДТП произошло при неблагоприятных погодных условиях (шел дождь). По предварительным данным, водитель автобуса на спуске не выбрал безопасную скорость движения.

Фото предоставлены Управлением ГАИ Крыма

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