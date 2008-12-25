Итог трагедии в Евпатории: 27 погибших

Спасатели закончили разбор завалов разрушенной в результате взрыва части пятиэтажного жилого дома в Евпатории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в евпаторийском оперативном штабе по ликвидации последствий взрыва.

"То, что касалось разрушенного здания (части здания), разобрано полностью, осталось частично убрать вокруг (здания)", - сообщили в евпаторийском штабе.

По данным собеседника агентства, количество погибших в результате взрыва не изменилось и составляет 27 человек, из них трое - дети.

Количество спасенных также не изменилось – спасен 21 человек, из них 5 находятся в больницах.

Главной версией взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории остается взрыв баллонов с кислородом.

Об этом телеканалу "Интер" сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА.

При этом министр отметил, что в рамках уголовного дела "рассматриваются все версии". "Все версии имеют право на жизнь, - сказал глава МЧС. - Главная версия причины взрыва остается той же, что и была, это все-таки взрыв кислородных баллонов".

В.ШАНДРА добавил, что "фактически снята версия относительно взрыва бытового газа".

Трагедия произошла 24 декабря в 21:45. Разрушились первый и второй подъезды дома.

25 декабря на месте события побывали Президент и премьер-министр страны.

Тимошенко заявила, что Кабмин выделил 70 млн. грн. на первоочередные работы по ликвидации последствий взрыва. Всем семьям, квартиры которых были разрушены полностью, будут выплачиваться по 20 тысяч гривень аванса, если же квартира разрушена частично – вдвое меньше.

Тимошенко к этому присовокупила, что каждая семья, потерявшая родных, получит государственную помощь в размере 100 тысяч гривень на каждого погибшего.

Ющенко отказался от предложения президента РФ Медведева направить подразделения Черноморского флота России для работ при разборе завалов дома в Евпатории. Президент поблагодарил за "добрый жест", но заявил: "тут нет необходимости, проблем профессиональных, или ресурсов, или техники, оборудования. 90% (завалов) нужно перебирать руками"...

Ющенко сообщил, что договорился с Тимошенко произвести полную инвентаризацию деятельности, которая проводится в подвальных помещениях жилых домов. По словам Президента, на базе решения об инвентаризации правительство выработает документы, где будут перечислены виды деятельности, которую нельзя совмещать с жильем людей.

26 декабря Президент объявил днем траура...