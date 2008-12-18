З2% жителей Крыма склонны к сепаратизму

32,4% жителей АР Крым склонны к сепаратистским настроениям.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты социологического исследования “Общественно-политические, межнациональные и межконфессиональные отношения в АР Крым: состояние, проблемы, пути решения”, проведенного Центром Разумкова совместно с Институтом Европы Университета г. Базеля при поддержке Государственного секретариата по вопросам образования и исследований Швейцарской Конфедерации. Презентация этого проекта состоялась сегодня в Киеве в рамках профессиональной дискуссии “АР Крым сегодня и завтра: территория риска или зона конфликта?”.

Анализируя результаты исследования, директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что вопрос желаемого статуса Крыма для его жителей остается открытым.

“В подходах к его решению граждане демонстрируют определенную дезориентированность, иногда поддерживая взаимоисключающие альтернативы”, - сказал Ю.ЯКИМЕНКО. По его данным, 32,4% жителей полуострова демонстрируют сепаратистские настроения.

В то же время Ю.ЯКИМЕНКО подчеркнул, что доля тех, кто готов лично добиваться реализации сепаратистских вариантов, является меньше и не превышает четверти.

По данным опроса, 69% жителей Крыма считают, что приоритетным направлением внешней политики Украины должны быть отношения с Россией, 9% отдавали предпочтение странам ЕС, 6,7% - другим странам СНГ, 2,2% - США. Отношения с Россией считает приоритетными подавляющее большинство русских и большинство украинцев.

Подавляющее большинство - 78,6% - жителей Крыма считают нужным присоединение Украины к Союзу России и Беларуси. Поддержка вступления Украины в ЕС среди жителей Крыма является ощутимо ниже – 25,9%. Вступление в ЕС поддерживает около половины - 48,3% - крымских татар, 30,6% украинцев и 19,5% русских.

Вступление Украины в НАТО в 2008 году поддержали бы 7,6% крымчан, не поддержали бы – 77,7%. При этом против вступления в НАТО голосовало бы абсолютное большинство русских, подавляющее большинство украинцев и относительное большинство крымских татар.

В вопросе отношения к перспективам пребывания российского Черноморского флота в Севастополе 69,9% крымчан отметили, что срок действия соглашения о базировании флота необходимо продлить. 5,9% выступают за то, что после 2017 года нужно требовать вывода флота, 2,4% - за досрочную отмену соглашения.

“За продление срока пребывания ЧФ на территории Украины высказалось абсолютное большинство русских и украинцев. Среди крымских татар нет доминирующей точки зрения по этому вопросу”, - отмечают аналитики Центра Разумкова.