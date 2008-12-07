Украине не стоит бояться ЧФ России

Украине не стоит опасаться Черноморского флота России, так как половина его личного состава являются украинцами.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал первый вице-президент Академии геополитических наук, доктор военных наук Константин СИВКОВ.

«На Черноморском флоте украинцев служит почти половина личного состава – как офицеров, так и матросов», - сказал К.СИВКОВ.

По его мнению, если бы была политическая воля, как со стороны России, так и Украины, то никаких бы проблем с базирования ЧФ РФ в Крыму не было бы.

Он отметил, что Севастополь является «как русским, так и украинский городом», потому что вся инфраструктура создавалась совместными усилиями.

«Выгонять оттуда российский флот и вставлять туда натовский флот – это удар, в первую очередь, по украинскому народу», - уверен К.СИВКОВ.

К.СИВКОВ добавил, что в России уже серьезно подумывают о выводе ЧФ в Новороссийск, однако там нельзя содержать большой флот, и большие корабли ЧФ будут переведены на другие флота.

В тоже время К.СИВКОВ считает, что политика Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в отношении России «может привести к столкновению в Крыму граждан Украины и России». По его прогнозу, «далее вооруженные конфликты распространятся на все территории Украины, после чего будут видены натовские миротворцы».

Он уверен, что для НАТО очень важно развернуть полноценную военную базу в Крыму со всей необходимой инфраструктурой.

«Им (НАТО) нужна Украина как плацдарм для дальнейшего наступления вглубь России в войне за природные ресурсы», - считает он.