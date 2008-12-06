Путин поручил сократить квоты на гастарбайтеров

Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил срочно подготовить проект постановления по сокращению квот на привлечение иностранной рабочей силы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Для защиты интересов граждан России на рынке труда мы вынуждены пойти на уменьшение квот, которые даются регионам на привлечение иностранной рабочей силы», - сказал В.ПУТИН на совещание по экономическим вопросам.

По словам российского премьера, это решение носит временный характер. «Россия в долгосрочной перспективе заинтересована в притоке трудящихся-мигрантов. Но сегодня мы просто не имеем возможности предоставить им так же много рабочих мест, как прежде. Для реализации этой меры надо срочно подготовить соответствующий проект постановления правительства», - добавил он.