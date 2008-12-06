Грач считает «истерикой русофобов» критику нунсовцев в его адрес

Народный депутат, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ назвал "истерикой русофобов" заявление ряда депутатов Верховной Рады Украины, раскритиковавших его поведение в качестве ведущего во время эфира программы "Свобода на Интере" 5 декабря.

"Инспирированный уход группы депутатов от НУ-НС из прямого телефира был спланирован заранее как попытка сорвать программу", - говорится в комментарии Л.ГРАЧА, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

По мнению коммуниста, "такое поведение проявило всю суть махровой русофобии соратников" нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, "их политическую импотентность, неумение вести аргументированную дискуссию".

"Их сегодняшняя писанина - это размахивание кулаками проигравших после драки, это свидетельство бессилия, злобы, что не удалось никому из оппонентов закрыть рот. Взвывшую свору взбесило, что перед телезрителями разоблачили многолетнюю ложь о европейском завтрашнем дне "счастливой и свободной" Украины", - сказал Л.ГРАЧ, комментируя заявление ряда нардепов.

"Их заявление свидетельствует, что хотят закрыть рот вообще всем, кто осмелится иметь мнение, отличное от их собственного. Тем самым они призывают государственный аппарат еще более активно восстать на борьбу с инакомыслящими, а под таковыми в первую очередь подразумеваются пророссийские общественные настроения. Заявление П.ЖЕБРИВСКОГО и ему подобных является ничем иным, как давлением на СМИ, и, более того, подталкиванием административного аппарата страны к тотальной узурпации информационного пространства, и без того находящегося под давлением ведущих политических сил и проамериканской идеологии", - сказал Л.ГРАЧ.

Он назвал поведение ряда депутатов от НУ-НС в студии телепрограммы "скандалом кухонного пошиба". "Это агония уже списанной с политической сцены партии, давно растерявшей доверие у избирателей", - сказал Л.ГРАЧ.

Депутат подчеркнул, что "после ухода из студии пятерых нунсовцев и двух беспартийных", работа ток-шоу "продолжала идти в конструктивном русле".

"Результат программы - итоги голосования зрительской аудитории - говорит сам за себя: почти 80 процентов телезрителей дали отрицательную оценку результатам внешней политики Украины, а значит - проголосовали за смену прозападного внешнеполитического курса страны - на пророссийский", - говорится в сообщении пресс-службы нардепа-коммуниста. "Тем самым скандалисты из НУ-НС свое обвинение в "безумном антигосударственном, антиукраинском шабаше" адресовали не только лично в мой адрес, но в первую очередь народу Украины. Если партия, которая на своем последнем съезде разработала комплекс военных мер по защите от России, решила искать врагов народа, то народ, подавляющее большинство которого стоит на позиции единства украинцев и россиян, уже давно готов принять вызов", - добавил Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Кирилл КУЛИКОВ и Юрий ГРИМЧАК, а также нардеп Тарас ЧОРНОВИЛ и народный депутат І, II, IV созывов Степан ХМАРА осудили поведение Л.ГРАЧА во время эфира программы "Свобода на Интере" 5 декабря.

Как сообщила пресс-служба П.ЖЕБРИВСКОГО, депутаты покинули студию во время эфира, "не имея больше возможности высказать собственное мнение". В обращении народных депутатов отмечается, что "в студии развернулся отъявленный антигосударственный, антиукраинский шабаш".