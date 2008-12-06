Презентация оппозиционного политпроекта «Другая Украина»

9 декабря - 11.00. Презентация нового оппозиционного политического проекта «Другая Украина». Пресс-конференцию проводят Александр Дубровский – координатор проекта «Другая Украина», Владимир Зверев – координатор-идеолог проекта, Елена Воронина, Ирина Жарова, Рустем Сейтумеров - члены проекта «Другая Украина» Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).

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