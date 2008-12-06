Вооруженным силам Украины - 17 лет

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Вооруженных Сил Украины с 17-й годовщиной Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны Украины.

Как отмечается в поздравлении, “наша армия продолжает славные традиции военных свершений Украинского народа – от побед княжеских и казацких времен до побед Второй мировой войны. За годы независимости Вооруженные Силы утвердились как мощный фактор национальной безопасности, стали надежной опорой нашей государственности”. Президент Украины выразил убеждение, что военнослужащие и в дальнейшем с честью будут выполнять святой долг по защите Родины.

“Сейчас перед Украиной стоит важная задача – создать профессиональную армию, отвечающую современным евроатлантическим стандартам и оснащенную новейшим вооружением”, - заметил глава государства и заверил, что сделает “все необходимое для реформирования отечественных Вооруженных Сил, обеспечения военнослужащим достойных условий жизни”.

В.ЮЩЕНКО искренне поблагодарил каждого защитника Отечества, каждого ветерана, каждому, кто в этот праздничный день стоит на боевом посту, кто находится вдалеке от Украины в составе миротворческих сил за верность Присяге и патриотизм и пожелал им здоровья, счастья, успехов и новых свершений в укреплении обороноспособности Украинского государства.

С профессиональным праздником защитников Отечества поздравила также премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в поздравлении отмечается, что “развитие Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства невозможно без надежной обороны и защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности”.

“Служба в Вооруженных Силах требует высшего профессионализма, ответственности и преданности, и Вооруженные Силы нашего государства с честью выполняют возложенные на них задачи”, - отметила премьер в своем поздравлении и выразила благодарность “за самоотверженность в деле служения Родине и личный вклад в построение Украинской армии”.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что “правительство и в дальнейшем будет обеспечивать создание и развитие высокотехнологичных, хорошо подготовленных, мобильных Вооруженных Сил, комплектования их на профессиональной основе, реализацию социальных обязательств государства перед военнослужащими и ветеранами Вооруженных Сил”.

Она пожелала военнослужащим ВСУ и их семьям “здоровья, согласия, мирного неба, благополучия, добра и счастья”.