2 человека погибли при столкновении легковушки с автобусом (фото)
09:57, 06 декабря 2008Крым
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ДТП на трассе Алушта-Симферополь
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ и автобуса на трассе Алушта – Симферополь в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером.
Водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении Алушты, не справился с управлением, вследствие чего машина врезалась в автобус.
2 мужчин, которые находились в автомобиле, погибли. С помощью спецоборудования тела были извлечены из искореженной легковушки.
В автобусе пострадавших нет, сообщили в крымском Главке МЧС.
Фото пресс-службы ГАИ автономии.
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