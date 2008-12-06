Заседание Крымского пресс-клуба
08:04, 06 декабря 2008Крым
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9 декабря - 14.00. Заседание Крымского пресс-клуба, посвященное 60-летию Всеобщей декларации прав человека и окончанию кампании "16 дней против насилия" с участием членов Общественного совета, мобильной группы, правоохранителей, журналистов.
Основные вопросы заседания:
- деятельность мобильных групп по мониторингу прав человека,
- деятельность Общественного совета,
- проблемы домашнего насилия в Крыму и другие.
Крымское республиканское общества международных связей (Симферополь, ул. Пушкина, 20).
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