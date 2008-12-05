В Крыму автомобиль сбил ребенка на автобусной остановке

5-летняя девочка госпитализирована

5-летняя девочка травмирована в дорожной аварии в Феодосийском реионе Крыма. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, ДТП произошло накануне в пгт Приморский. «На автобусной отановке водитель автомобиля ВАЗ-2106 - житель пгт. Приморский, 1977 года рождения - совершил наезд на ребенка, 2003 года рождения, жительницу пгт. Приморский», - говорится в сообщении МЧС. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Феодосийской детской больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. По факту ДТП расследование проводит ГАИ.

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