Касается только ценителей изысканного искусства!

18 декабря 2020 в 16.00!

Вас ждет сказочный мир творческого перформанса современной художницы Вероники Чекалюк, вы увидите загадочную художественную работу «Рождество».

Вдохновением живопись, отражены в балетных «Па» ...

Сказочное художественное путешествие в волшебны мир музыки гениального Чайковского.

Презентация эксклюзивной коллекции вкусняшек с предсказания от Василисы Сировченко.

Все это уникальное действо будет проходить в лучшем в Киеве бутик-отеле «Воздвиженский» - любимое место многих особенных людей. Директор бутик-отеля Инна Перевезенцева-Окатова: «Мы тот остров прекрасного, который как магнит притягивает красивые события. Нам приятно что вернисаж художницы Вероники Чекалюк состоится в «Воздвиженском».

В программе: живопись, классическая музыка, презентация авторских конфет с предсказаниями от Василисы Сировченко "Vitmix". Василиса уверяет: «мы заботимся о качестве конфет и нам приятно получать положительные отзывы о сладостях. К зимне-новогодних праздникам мы подготовили сюрприз - сладкие картины современной художницы Вероники Чекалюк - пазлы состоят из наших полезных конфет. Вкусности из предсказания несут в себе идею осознанности. Объясню почему. Продукты, еда, вода.... воздействуют на нашу жизнь, если питаться правильно, натуральный продукт, без химии и консервантов, очищается не только организм, но и сознание, человек начинает мыслить позитивно, а как мы уже знаем, наши мысли воздействуют на жизнь. Когда сознание и тело в гармонии - мы притягивает к себе все лучшее. В составе конфет только отборные сухофрукты и орехи, без ОБРАБОТКИ, консервантов, сахара и химии. Наши Клиенты - люди, которые любят себя и заботятся о себе. Каждый день мы делаем выбор, который в дальнейшем даст свой результат. Наш выбор - здоровье и гармония! Делая выбор в пользу своему организму мы программируем себя на лучшее самочувствие и долгую, счастливую жизнь. А подсказки, которые мы вложили в наши конфеты, помогают осознать свои действия, мысли и чувства. Будьте счастливы. Слушайте свое сердце». https://instagram.com/syrovchenko_vasilina?igshid=euodazvtfwtt

+380 (67) 684 24 24

В картинах художницы, реальное переплетается со сказочным. Творчество Вероники Чекалюк - отражение стихий природы. «Жизнь - это абстракция. Смысл истинного счастья в гармонии с миром, в любви, отсутствии суеты, стремлении к своей мечте. Каждое мгновение - бесценный дар, посланий нам Вселенной. В моих картинах изображены проявления природы: небо, ветер, вода и цветы ... Детство мое проходило в бабушкином саду, цветов всегда было много и все они расцветали в разное время, так наш сад менял свой наряд и аромат. Цветы всегда были для меня источником эмоций и вдохновения. Трава, цветы после дождя, украшены каплями росы, похожи на драгоценные украшения, их хочется называть божественно прекрасными и воспроизводить на полотне, фантазировать. Всех художников вдохновляет природа», - рассказывает романтичная художница Вероника Чекалюк. Госпожа Чекалюк представит свою загадочную работу «Рождество», картина полна добра и воспоминаний детства. На вернисаже картина оживет под музыку Чайковского, танец балерин зажжет огонь добра и любви в сердцах всех, кто это увидел. Искусству тесно в пределах домашнего Существования. В условиях карантина, жизнь большинства - это полное отсутствие событий, мы инициируем онлайн Путешествие мирами изысканного искусства живописи и балета под названием «Сладкое Рождество» и призываем к оптимизму каждого.

Приглашаем в новогоднюю сказку вернисажа-перформанса Вероники Чекалюк.

Внимание!

Количество участников ограничено!

Аккредитация осуществляется в письменной форме veronika0kiev@gmail.com

Место действия:

Гостиная бутик-отеля «Воздвиженский»,

Киев, ул. Воздвиженская, 60

https://vozd-hotel.com

И еще одна хорошая новость:

с 19 декабря 2020

Творческий Вернисаж-перформанс Вероники Чекалюк будет в свободном доступе на канале youtube: on-line vernisazh.

https://www.youtube.com/channel/UClXISUx5LNb-MUH7shGL7lA

Слушайте свое сердце и подарите Себе сказку новогодних праздников!

+380 (67) 684 24 24

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Автор: УНИАН