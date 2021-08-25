Бежим счастливые 5К на Земле вместе!

29 августа в 10:30 на Троицкой площади состоится старт седьмого Цветного пробега в Киеве впервые официально в составе глобального движения The Color Run.Стартовый городок начнет свою работу с 8:00. The Color Run Ukraine - самая яркая и удивительная встреча лета 2021 года. Готовы?

The Color Run, также известный как самые счастливые 5K на планете - уникальное событие, главными ценностями которого являются здоровье, счастье и индивидуальность. Сейчас, это самая большая серия пробегов в мире, The Color Run пробежали более 8 миллионов бегунов по всему миру в 50+ странах.

Миссия The Color Run - объединить людей, чтобы сделать счастливым и здоровым наш мир!

"Темой 2021 году является девиз MAKE MAGIC-произведения чуда! Это - призыв не останавливаться и не сдаваться ко всем мечтателям, благотворителям и тем, кто верит, чудеса мы способны творить собственноручно. В 2021 году мы с радостью продолжаем партнерство с командой проекта "осуществи мечту" и вместе готовы осуществлять большие мечты маленьких пациентов больниц ради их веры в счастливую жизнь" – отмечает организатор события Игорь Крицак.

Для детей готовим дистанцию 500 метров с подарками на финише. 100% средств от регистрации детей именно на этот старт будут направлены на поддержку проекта "Осуществи мечту".

The Color Run - это пробег дистанцией 5 километров. Каждый участник пробега получают перед началом специальную белую футболку и стартовый номер. Каждый километр бегунов посыпают с головы до ног настоящей индийской краской холи другого цвета, поэтому сотни участников финишируют максимально яркими:). После окончания пробега праздник продолжаются шумной вечеринкой с музыкой, танцами, фотосетами и интерактивами - награждением в номинациях за лучший костюм и самую большую команду, любимым флешмобом "Украинский флаг с красок холи", лотереей ценных призов от партнеров мероприятия.

Главным призом лотереи станут 2 билета в любое из европейских направлений с карты полетов генерального партнера The Color Run Ukraine - авиакомпании Turkish Airlines!

Приглашаем всех ярко и полезно провести выходной день вместе с детьми, родителями, любимыми отпраздновать финал этого лета и настроить себя лучшими эмоциями на новый сезон!

Регистрация на пробег продолжается на веб-сайте.

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Инициатива цветных пробегов основана в Украине в 2014 году командой Киевского бегового клуба "KM Running club". В 2020 году Украина официально присоединилась к глобальному движению The Color Run, а в 2021 году впервые проводит событие теперь уже The Color Run Ukraine в новом международном формате, который знает и любит вся планета.

Автор: Иван Бойко