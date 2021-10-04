Среда, 6 октября, пресс-конференция и показ видео-арта "Украинка 1.5.0" - современный документально-художественный перфоманс в видео-формате, который популяризирует национальное оперно-симфоническое искусство, новую школу украинского балета.

Что вы услышите?

В видео формате будет впервые презентована вокально-симфоническая поэма "7 струн" композитора Влада Солодовникова.

Для исполнения масштабной задумки и условиям звучания было выбрано памятник архитектуры, зал с уникальной акустикой и "живым" духовым органом - Дом органной и камерной музыки в г. Белая Церковь.

Что вы увидите?

В проекте большое внимание на визуальной составляющей. В первую очередь, это съемка семи хореографических эссе, которые снимались в разных уголках Украины. На протяжении 15 съёмочных смен, профессиональный балет, под руководством известной постановщици Влады Андреенко, создал современное театрализованное действо. Для съемок этого раздела проекта был приобщен большой каст гримеров, костюмеров, световиков и бекстейдж команды.

Значимым разделом видео контента являются съемки диджитал-экскурсии "Местами вдохновения…", которые проходили в Киеве, Новоград-Волынском, Полтаве, Гадяче, Карпатах.

Важным интересным визуальным дополнением к исполнению концерта стало 3D mapping сопровождение.

Кто это создал?

Композитор Влад Солодовников - член художественного совета

Eclectic Sound Orchestra, глава правления ГО "Национальная асамблея композиторов, аранжировщиков и звукорежиссеров Украины"

Продюсер, дирижер и художественный руководитель проекта "Украинка 1.5.0" - Сергей Лихоманенко. Главный дирижер и художественный руководитель оркестра Eclectic Sound Orchestra и дирижер Государственного молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский"

Режиссёр - Сергей Гладкий. В 2017-2020 годах брал активное режиссерско-постановочное участие в съёмках концертов и

шоу-360 Eclectic Sound Orchestra и постановка клипов современного украинского балета Влады Андреенко.

Постановщица хореографических эссе - Влада Андриенко. Работает в жанрах: классический балет, современный танец, эклектические сочетания фольклорных танцевальных направлений, стретчинг, легкая атлетика, художественная и спортивная хореография на стропах.

Тайминг мероприятия:

16:00 - 17:00: показ видео-арта и балетных номеров;

17:00 - 18:00: Пресс-тайм и обсуждение с создателями проекта;

Адрес: ДК "ArtArea", ул. Софиевская 11-15 (вход со двора, большие ворота)

Аккредитация обязательна по ссылке: http://surl.li/aijoe

E-mail: [email protected]

тел: 380987653962 (Влад Солодовников)

Больше информации: ukrainka150.in.ua

Автор: Иван Бойко