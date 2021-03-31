В эту пятницу UAnimals проводит митинг, на котором потребует принятия зоозащитных законопроектов.

В эту пятницу, 2 апреля, в 9:30 гуманистическое движение UAnimals установит под Верховной Радой двери с важными лозунгами – с надеждой наконец достучаться до депутатов, которые могут сделать Украину более гуманной страной.

«Мы неоднократно выходили под стены Парламента с требованием одобрения зоозащитных законопроектов, которые могут спасти от смерти и эксплуатации миллионов животных. Ежегодно тысячи людей по всей Украине на наш призыв собираются на Всеукраинском марше за животных, мы устраиваем акции, собираем петиции, призываем сделать шаг к гуманности в социальных сетях... но нас не слышат.

Принятие трех очень важных зоозащитных законопроектов откладывают и откладывают, а нас продолжают игнорировать, как будто спасение животных вообще не заслуживает внимания депутатов.»

Зато, учитывая последние новости, все внимание депутатов приковано к дверям и надписям на них. Именно поэтому уже в эту пятницу UAnimals проводит митинг, на котором потребует принятия зоозащитных законопроектов. Нам помогут раскрашенные двери. Двери в гуманное будущее, которые, надеемся, помогут депутатам наконец услышать наш призыв и принять законопроекты о запрете притравочных станций, пушных ферм и фотоуслуг с животными.

Приглашаем на событие только СМИ и призываем всех поддержать нас просмотром живой трансляции (2 апреля, 9:30) и распространением этой информации.

Аккредитация СМИ и детали акции – в частных сообщениях.

P.S. Нет, мы не шутим.

Жизнь миллионов животных - это серьезно.

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Автор: Григорий Бондарь