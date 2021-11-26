Еще в 2019 году было полностью остановлено строительство 40 домов "Аркады" (ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах").

После многотысячных митингов инвесторов Аркады в течение 2020 года строительная компания STOLITSA GROUP приняла стратегическое решение о помощи инвесторам Аркады в достройке их объектов. При содействии высшего руководства государства 07 апреля 2021 был подписан Меморандум по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Данный документ подписало 12 сторон: Министерство внутренних дел Украины, Министерство развития общин и территорий Украины, Служба безопасности Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Киевская городская государственная администрация, модератор решения социальной проблемы на базе Центра защиты киевлян Молчанова В.Б., ООО "STOLITSA GROUP", ОО "Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", народный депутат Украины Исаенко Д.В., Финансовая компания "Гарант Капитал" и Домостроительная компания "Фундамент".

По результатам проведенного аудита выявлен дефицит средств на достройку объектов Аркады в размере 3.6 млрд грн. Однако государство отказалось безвозвратно предоставлять эти средства на достройку объектов "Аркады".

Именно поэтому Меморандумом был заложен механизм покрытия дефицита для достройки объектов Аркады – компании STOLITSA GROUP предоставляется право беспрепятственной застройки 5 земельных участков на ж/м Осокорки-Центральные площадью 176 Га, а средства от продажи 10% площадей на данной территории передаются на достройку объектов Аркады.

При этом, государство Меморандумом гарантировало право компании STOLITSA GROUP осуществлять застройку данной территории, и таким образом гарантировало инвесторам Аркады покрытие дефицита средств для достройки их объектов.

Однако, 24.11.2021 года Верховный Суд (судьи Бердник И.С., Мищенко И.С., Зуев В.А.) пренебрег данным обстоятельством и постановил решение по делу №910/10381/20 по одному из пяти участков площадью 20 Га, которым отказал в продлении аренды и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во вторник, 30.11.2021 года в 14 ч. 40 мин. Верховный Суд (судьи Могил С.К., Мищенко И.С., Уркевич В.Ю.) будет рассматривать дело №910/10351/20 по еще одному из пяти участков площадью более 90 Га.

По этой причине инвесторы Аркады вновь массово соберутся под стенами Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, чтобы обратить внимание, что от действий и решений суда зависит судьба 11 тысяч семей инвесторов Аркады и никто не позволит пренебрегать данным обстоятельством и игнорировать Меморандум, который подписали высшие должностные лица государства при содействии Президента Украины.

ИНВЕСТОРЫ ТРЕБУЮТ:

Полно, всесторонне и с учетом Меморандума по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" от 07.04.2021 рассмотреть дело №910/10351/20 о продлении действия договора аренды земельного участка 8000000000:96:001:0008, который является одним из 5 участков – единственным источником достройки объектов Аркады.

ПЛАН МИТИНГА:

13:00 – сбор участников.

13:30 – митинг у стен Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда с перекрытием прилегающих улиц, применением аудио-аппаратуры и с присутствием инвесторов в качестве вольных слушателей на заседании суда.

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Автор: Григорий Бондарь