2 апреля инвесторы банка “Аркада” в очередной раз проведут мега-митинг в правительственном квартале (под Кабинетом Министров Украины, Национальным Банком Украины и Офисом Президента Украины) с перекрытием движения

Совсем скоро проходит год масштабного протеста инвесторов банка “Аркада”.

Мы круглосуточно проживаем в палатках в центре столицы более 310 дней, проводим постоянные тысячные мега-митинги, организовали понад 100 митингов под стенами Офиса Президента, десятки автомитингов, просим и умоляем восстановить остановленное в 2018 году строительство квартир 11 тысяч семей инвесторов банка “Аркада” в трёх ЖК - «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озерах».

План митинга, который состоится 2 апреля 2021 года:

· 09:30 – 10:00 сбор участников митинга возле Кабинета Министров Украины.

· 10:00 – митинг возле Кабинета Министров Украины.

· 11:30 – 11:50 - пешая хода митингующих от Кабинета Министров Украины к Национального Банка Украины улицами Грушевского и Институтской с перекрытием движения.

· 12:00 – 13:00 - митинг возле Национального Банка Украины.

· 13:00 – 13:10 - пешая хода митингующих от Национального Банка Украины к Офису Президента Украины.

· 13:20 – 18:00 - митинг возле Офиса Президента Украины.

Цели и основные требования митинга:

Побуждение высшего руководства страны к назначению даты и времени проведения пресс-брифинга с участием высших должностных лиц государства с публичным подписанием Меморандума о взаємодействии и сотрудничестве при восстановлении и завершении строительства жилых комплексов и нежилых помещений, которые строились АО АКБ «Аркада», в срок до 3-х лет и без дополнительных доплат со стороны инвесторов.

Способствование высшего руководства страны в дальнейшей реализации положений Меморандума.

Способствование высшего руководства страны в предоставлении государственной финансовой поддержки для ускорения темпов завершения строительства объектов «Аркады».

Способствование высшего руководства страны в применении всех необходимых действий для немедленного прекращения незаконного вывоза песка рейдерами с Осокорков-Центральных.

Справка: Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка “Аркада” продолжается с 29 мая 2020 года. Многотысячными маршами митингующие требуют восстановить строительство 39 домов.Инвесторы круглосуточно проживают в палатках под стенами КГГА. Таким образом жители палаточного городка ежедневно напоминают о своих недостроенных квартирах чиновникам.

Ресурсы: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

Фото, видео из палаточного городка, предыдущих митингов:

https://investors.in.ua/photo-video/

Инфосправка: https://investors.in.ua/information-reference-2/

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Автор: Иван Бойко