22 сентября состоится показ и демонстрационный обстрел бронированной техники

22 сентября 2014 года при участии офицеров батальона «Киевская Русь» состоится демонстрационный обстрел бронированной техники производства НПО «Практика».

В частности, обстреливать будут многофункциональный бронированный автомобиль «Козак», образцы бронепластин, стекла и стали. Представители СМИ также смогут принять участие в обстреле и первыми лично проверить качество украинской бронетехники в 21-м веке.

Организатор мероприятия : НПО «Практика» - занимается производством автомобилей специального назначения: инкассаторских автомобилей, бронированных военных автомобилей, автомобилей скорой помощи, а также изделий защитного назначения: блок-постов, банковских хранилищ, сейфов и пр. Сегодня уже 16 машин «Практики» защищают жизни украинских бойцов. Среди них только две предприятие переоборудовало за частичную оплату, а все остальные – полностью за свой счет.

Участники: Глава совета директоров НПО «Практика» Олег Высоцкий, офицеры батальона «Киевская Русь», командиры военных частей.

Место: Обстрел техники состоится на полигоне под Киевом в понедельник, 22 сентября, с 11:00 до 13:00. Выезд со станции метро «Минская» в 10:00.

Аккредитация обязательна: тел. (096)594-99-46 Татьяна.

Журналисты с собственным транспортом, также отъезжают от метро «Минская» вместе с трансферным автобусом. Ориентир – парковка около ТЦ «Дримтаун» (первый).