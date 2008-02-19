В Запорожье из-за ”заминирования” на 2 часа парализовало ж/д вокзал

Сегодня работа железнодорожного вокзала "Запорожье-1" - центрального ж.д. вокзала г. Запорожья - в течение двух часов была парализована в связи с поступлением в милицию сообщения о возможном минировании данного стратегического объекта.

Как сообщили УНИАН в руководстве Управления МВД Украины в Запорожской области, сообщение о том, что один из жителей Запорожья заявил о намерении заминировать ж.д. вокзал поступило сегодня около 9 утра.

"В помещение вокзала незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрыво-технической службы облУВД. В связи с потенциальной угрозой взрыва из помещения вокзала был эвакуирован персонал и около 100 пассажиров. В ходе обследования помещений ж.д. вокзала, занявшего около 2-х часов, каких бы то ни было взрывоопасных предметов обнаружено не было", - сообщили в ЦОС, отметив, что движение поездов в данный период времени не прерывалось, а злоумышленник, угрожавший взорвать вокзал, был задержан.

На данный момент он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.