Для Ющенко плохой любой вариант

Президент сейчас в плохой ситуации. Для него одинаково пагубной является блокировка “Нашей Украины” как из БЮТ, так и с Партией регионов. Возможно, поэтому он сохраняет спокойствие и чернильницами не бросается (как это делал бы Кучма), потому что терять ему нечего.

Единение “Нашей Украины” с Блоком Юлии Тимошенко означает объединение демократических сил вокруг Юлии Тимошенко, назначение ее премьер-министром с последующим избранием на должность Президента в 2009 году.

Блокировка с “Регионами” означает скандальный выход нескольких “нашеукраинцев” из фракции (с лишением депутатского мандата), формирование мощной оппозиции вокруг Юлии Тимошенко с тем самым последующим избранием ее на должность Президента в 2009 году.

Но с противниками лучше дружить. Поэтому Ющенко избирает первый вариант. Этим он ограничит нападки лидерки БЮТ, ведь в случае получения премьерского портфеля за все, что будет делаться в стране, ей придется ругать саму себя (и, конечно, олигархов, которые все блокируют, саботируют и портят).

А еще, может, удастся сжечь ее – в глазах избирателей - на каких-то неминуемых промахах.

Поэтому вариант “Наша Украина” + БЮТ для демократии и Президента все же лучший. Хоть и незначительно.