Празднование "Яблочного Спаса" на Лесном массиве

По традиции в церквях в этот день освящают плоды, причем не только яблоки. Таким образом, прихожане благодарят Бога за новый урожай. После богослужения фрукты принято раздавать.

Социальный Центр «Перспектива» Геннадия Выходцева, приглашает всех желающих принять участие в праздновании, и присоединиться к угощениям друг друга яблоками возле церкви св муч Андриана и Наталии на Лесном массиве. Начало богослужения в 09.00. Раздача с 08.00 до 10.00. На празднике также будет проведен благотворительный сбор средств для участников АТО и пострадавших в зоне боевых действий.

Для раздачи яблок и флаеров будут задействованы 10 палаток и более 30 активистов по территории лесного массива. Помощь принимается в помещении СЦ Перспектива по адресу Милютенко 19.