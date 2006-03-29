Так кто же наконец победил?

Чем больше Янукович говорит о своей победе, тем более очевидным становится его поражение.

Где же эта победа? Даже если к “регионалам” приплюсовать коммунистов, выходит 203 голоса. А оранжевых – всех вместе – 247. Следовательно, в демократов – 55 процентов, в оппозиции – 45.

О таких раскладах украинской демократии можно было только мечтать. Это же значительно лучше, чем если бы большинство было в оппозиции, или наоборот – оппозиции не существовало вообще, как в Грузии. Немногочисленное преимущество только будет стимулировать к гибкости, компромиссности и не будет давать возможности спать или задирать нос.

Помните, кому принадлежат слова: “Мы как сила, которая победила на выборах, будем формировать парламентское большинство и правительство”? И ответ: “Большинства на выборах не набрала ни одна сила. А парламентское большинство формирует коалиция политических сил”.

Это из диалога Виктора Андреевича (лидера “Нашей Украины” образца 2002 г.) и Леонида Данииловича на встрече Президента с лидерами партий новоизбранной Верховной Рады весной 2002 года.

Тогда власть выскользнула в Ющенко прямо из рук. Это самое происходит с “победителем” Януковичем.

Но главное в этой истории – ее продолжение. В конце концов Ющенко таки вернул “выпущенное”.

Красноречивое предостережение нынешней власти...