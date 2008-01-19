Вдова Миттерана распродает его одежду

Через 12 лет после смерти президента Франции Франсуа Миттерана его жена решила выставить на аукцион большую часть принадлежавших ему предметов одежды и аксессуаров, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. По итогам распродажи Даниэль Миттеран планирует собрать около 100 тысяч евро для своей благотворительной организации по правам человека.

На аукцион, который состоится 29 января, выставлено 367 предметов, в числе которых шляпы, чемоданы из крокодильей кожи, около 100 рубашек и 60 костюмов, принадлежавших президенту. Кроме того, с молотка уйдут подарки, которые Миттеран получал во время своего руководства страной от глав других государств.

Миттеран не чурался роскоши, отмечает Reuters, об этом говорят представленные на аукционе предметы марок Chanel, Yves Saint-Laurent, Dior и Jil Sander из его личного гардероба. Тем не менее, по словам представителя аукционного дома Tajan, цены на лоты были установлены максимально низкие, чтобы любой француз мог приобрести вещь, принадлежавшую президенту. Начальная цена большинства предметов варьируется от 20 до 450 евро.

Ожидается, что одним из самых привлекательных лотов станет изящная копилка в виде молодой женщины, держащей в руках табличку с надписью "Миттеран, я жду тебя".