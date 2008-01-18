Киеву нужна система интеллектуального управления транспортом

В Киеве планируется внедрить систему интеллектуального управления транспортом. Это предусмотрено принятой сегодня Киевсоветом Программой социально-экономического развития Киева на 2008 год, которую первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС считает наиболее социально ориентированной из всех, которые принимались в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, по его словам, программой предусмотрены масштабные мероприятия в транспортной отрасли. «Проанализировав транспортные кризисные точки столицы, специалисты сделали однозначный вывод, что инфраструктура Киева не рассчитана на такое количество транспорта. Понимая актуальность вопроса, особенно учитывая подготовку к чемпионату по футболу Евро-2012, мы скорректировали бюджет в этом году именно с целью ускорить строительство объектов транспортной инфраструктуры», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

По дорогам Киева ежедневно курсирует 1 миллион 100 тысяч единиц транспорта: 850 тысяч из них зарегистрированы в Киеве, еще около 250 тысяч – транзитный транспорт. Это создает постоянные заторы в 76 постоянных местах концентрации транспорта.

Для решения проблемы программой предусмотрено внедрить систему интеллектуального управления транспортом, реконструировать и построить транспортные решения. Как отметил Д.БАСС, некоторые проблемы в этой сфере можно решить лишь при участии Кабинета Министров, парламента и руководства Киевской области и депутатов Киевского областного совета.

Также планируется внедрить Единственную систему парковочного пространства, продолжать развитие наземного пассажирского транспорта и сети метрополитена, модернизировать легкий скоростной рельсовый транспорт.

По словам заместителя председателя КГГА, внедрение системы управления транспортом, так называемой системы «умных светофоров», даст возможность повысить скорость передвижения транспортных средств на 15-20%, уменьшить количество автомобильных заторов на 20-30%. Расходы горючего уменьшатся на 10-12%, а вредные выбросы в атмосферу - на 13-18%. Существенно снизится аварийность на дорогах – на 10-15%.

Д.БАСС сообщил, что уже завершено строительство 1-й очереди автоматизированной системы контроля дорожного движения – 124 перекрестка оборудованы «умными светофорами», установлено 3,5 тысяч новых светодиодных светофоров, внедрено 5 объектов с управляемыми дорожными знаками и информационными табло с переменной информацией. Полностью система заработает до 2009 года. На это будет потрачено 200 миллионов гривен, для окончательного введения системы в действие из госбюджета необходимо 100 миллионов гривен.