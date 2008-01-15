Бизнесмен Саша из Киева зажигал с Мартиной Хингис на швейцарском курорте

16:53, 15 января 2008
Разное
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Полиция приезжала трижды...

6 января свои первые гастроли в Санкт-Морице (горнолыжный курорт в Швейцарии) открыл модный московский ресторан «Галерея». Для этого на неделю был арендован зал в респектабельном Post Haus, построенном знаменитым архитектором Норманном Фостером. Москвичи привезли своих поваров, чтобы показать местным кулинарам, как надо готовить салат оливье и селедку под шубой... И, главное, захватили из Москвы десятки килограммов гречки и сгущенки, которых в сытой Швейцарии днем с огнем не найдешь. А еще в чопорную Европу русские привезли демократичные манеры. В рестораны, куда положено приходить в смокинге с бабочкой или в вечернем платье, русские врываются чуть ли не на санях - в джинсах и кроссовках.

Сарафанное радио привело в Post Haus большую тусовку, яблоку было негде упасть. За один вечер был уничтожен трехдневный запас алкоголя, съедены несколько сотен пельменей и почти все завезенные продукты. Трижды приезжала полиция - обитатели соседних отелей недоумевали, зачем ночью так громко петь про какие-то «шаланды, полные кефали». Среди гостей были замечены известный московский ресторатор Александр Соркин (совладелец модных GQ и «Веранды» в Жуковке), а также знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис со своим другом, который представлялся как «бизнесмен Саша из Киева». Как потом выяснилось, это был президент федерации конного спорта Украины Александр Онищенко.

"Комсомольская правда"

 

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