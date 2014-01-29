Утилизация марок акцизного налога старого образца
11:17, 29 января 2014Разное
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АНОНС!
Вниманию журналистов!
24 января 2014 года в 12.00 час. с участием начальника управления
контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров
Главного управления Депутат в м. Киеве Александра Стадника
состоится утилизация марок акцизного налога старого образца.
Место проведения: г. Киев, пр-кт Победы, 49/2, ОАО НПП «Большевик» (въездные ворота с улицы Пушечной, Западная проходная. ).
Аккредитация журналистов обязательна по тел: (067) 236-41-16, 461-77-30
С уважением
Николай Ковтуненко
начальник Пресс-службы ГУ Депутат в м. Киеве
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