Утилизация марок акцизного налога старого образца

11:17, 29 января 2014
Разное
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АНОНС!

Вниманию журналистов!

24 января 2014 года в 12.00 час. с участием начальника управления

 контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров

 Главного управления Депутат в м. Киеве Александра Стадника

 состоится утилизация марок акцизного налога старого образца. 

Место проведения: г. Киев, пр-кт Победы, 49/2, ОАО НПП «Большевик» (въездные ворота с улицы Пушечной, Западная проходная. ). 

Аккредитация журналистов обязательна по тел: (067) 236-41-16, 461-77-30 

С уважением

Николай Ковтуненко

начальник Пресс-службы ГУ Депутат в м. Киеве

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