“Сильвера” сняли с мели

Сегодня, в 04.30, с привлечением морских буксиров “Иван Красносельский”, “Бора” и “ЛК-57” спасатели сняли с мели теплоход “Сильвер” (флаг Камбоджа), который попал в чрезвычайную ситуацию 3 января в 21.30 в Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сухогруз “Сильвер” доставлен в Керченский морской торговый порт. Ситуация находится под контролем Морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС. Угрозы судоходству и загрязнения окружающей среды нет.