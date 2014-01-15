Депутаты Палатный и Тедеев решили запретить собственные имена

Вероятно, мучились законодатели, упомянутые в заголовке, всю сознательную жизнь, да и решили, проникнув во власть, исправить ошибку родителей, не дававшую им покоя.

Итак, Тедеев (фракция Партии Регионов), Палатный (фракция УДАР) и Мисик (ПР) подали в парламент очень любопытный документ – «Проект Закона о внесении изменений к статье 146 Семейного кодекса Украины (касательно определения имени ребенка)». Он зарегистрирован под номером 3881 от 14.01.2014.

Шедевр законодательного нон-конформизма со здравым смыслом, в частности, гласит:

«1) частину другу статті 146 викласти в такій редакції:

«2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Ім’я дитини повинно відповідати її статі. Дитині не може бути дано ім’я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори та фауни, титулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або (та) цифр, абревіатур.»

Творцы этого гениального креатива, возможно, не учились в школе. Ибо там, еще в начальных классах, рассказывают, откуда взялись человеческие имена. И что они означают.

Не нужно профессором, чтобы иметь представление о том, что абсолютное большинство распространенных в Украине имен – являются названиями неживых предметов, переведенными с латыни, иврита или древнегреческого. Ну, и прочих языков, живых и мертвых. Например, как известно, Петр, это – камень. Ирина – мир, покой, Михаил – подобный Богу, Виктория – победа, и так далее. Ну, вы понимаете, сколько имен рискуют оказаться под запретом.

И, кстати, получается, что, исходя из собственного закона, сам Тедеев лично хочет запретить собственное имя – Эльбрус. Которое, с одной стороны, в переводе с татарского, означает «сияющий», а, кроме того, с другой, Эльбрус – название горы. Предмета, согласитесь, не совсем живого.

Видимо, теми же мотивами – стереть из будущих свидетельств о рождении собственное имя – руководствовался и депутат Палатный. Его имя – Артур – если кто не в курсе, в переводе с кельтского означает – большой (или могучий) медведь.

Мисик – а он Владимир – еще кое-как может обосновать право на ношение своего имени, согласно законопроекту. Хотя, впрочем, если подать в суд, согласно второй части законопроекта, гласящей:

2) статтю 146 доповнити частиною 4 такого змісту:

«4. В разі відмови органів реєстрації актів цивільного стану в присвоєнні дитині імені, що не відповідає вимогам ч. 2 цієї статті, батьками (або одним з батьків) може бути подана скарга до органу вищого рівня або до суду.»

- указав в исковом заявлении, что Владимир – это географическое название, которое гордо носит город в Российской Федерации – то и Володь в Украине больше не станет.

Разумеется, будь отечественные законодатели более образованными или юридически подкованными, могли бы вписать в свое сомнительного качества и не менее сомнительной актуальности законопроект и какую-нибудь концептуальную фразу вроде «Дитині не може бути дано ім’я, що буквально складається з назв неживих предметів державною мовою», но, впрочем, и в этом случае закон мог бы применяться крайне неоднозначно.

Разумеется, никто не питает иллюзий на счет внезапно нахлынувшего на уважаемых нардепов приступа законотворческого энтузиазма. Мы-то понимаем, что неожиданная актуальность этого проекта, внесенного на рассмотрение ВР в условиях непринятого бюджета, непроголосованных «безвизовых» законов и т.д. объясняется недавним появлением в списке украинских имен Евромайдана. Который теперь, как видим – может оказаться под запретом.

Зато, исходя из текста законопроекта Тедеева, Палатного и Мисика, ребенка все-таки можно называть именем Янукович, по примеру жителей Закарпатья.

И на том спасибо.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН