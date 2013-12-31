Взрывы в Волгограде: крупнейший провал российских спецслужб накануне Олимпиады в Сочи

Взрывы в Волгограде: крупнейший провал российский спецслужб накануне Олимпиады в Сочи

Россию потрясла очередная серия терактов. В канун Нового года два мощных взрыва прогремели на юге страны. В Волгограде 29 декабря террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании железнодорожного вокзала. Менее, чем через сутки шахид подорвал себя в городском троллейбусе. Общие количество погибших достигло 34 человек, боле ста получили ранения.

Случившееся стало самым крупным провалом российских спецслужб этого года и в очередной раз показало, что они не в состоянии победить террористов, несмотря на гигантское финансирование, новейшее оборудование и карт-бланш в действиях, выданный властями. Российские законодатели уже настолько ужесточили ответственность за террористическую деятельность, что даже призывы о возвращении смертной казни вызывает только ироничную усмешку – разве можно смертника напугать высшей мерой наказания?..

«В этом году сотрудники ФСБ предотвратили 77 преступлений террористической направленности, в том числе 12 терактов. В ходе спецопераций нейтрализованы 255 боевиков, включая 40 главарей группировок, задержаны более 500 бандитов и их пособников. Надо и дальше действовать столь же решительно», - сказал 20 декабря президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов государственной безопасности.

Ровно через девять дней страну поразили ужасные теракты в Волгограде. Позже, как сообщили российские правоохранители, организаторы и пособники этого преступления были ликвидированы. Но очевидно, не все. Кто подготовил новых смертников и где они попытаются подорвать себя следующий раз – на этот вопрос у российских спецслужб, похоже, пока нет внятного ответа. Хотя сразу после волгоградской трагедии Национальный антитеррористический комитет России снова отрапортовал об уничтожении боевиков, на сей раз в Кабардино-Балкарии, которые, как сообщается, готовили теракты на Новый год и Рождество.

Сейчас власти Волгограда сообщают о возвращении города к нормальной жизни. Правда, о том, что «город живет своей жизнью», мэр Волгограда неосмотрительно поспешила заверить зрителей одного федерального канала еще до того, как улеглись клубы дыма после первого теракта на вокзале. Уже на следующий день, после того, как террористы взорвали троллейбус, таких, мягко говоря, странных заявлений не было. Заявлять о нормальной жизни в городе, где мирных людей взрывают средь бела дня вторые сутки подряд, конечно, сложно. Сейчас тысячи полицейских «прочесывают» город, возможных террористов и их пособников ищут среди трудовых мигрантов, приезжих и лиц неславянской внешности. К патрулированию улиц привлекли так называемые казачьи дружины. В городе начались массовые проверки по режиму регистрации, а добровольцы-дружинники получили добро на «отлов» приезжих. Уже к вечеру понедельника, как сообщали СМИ, в Волгограде было задержано около сотни трудовых мигрантов.

Во всем этом как-то неожиданно на второй план отошла маленькая, но значимая деталь. Волгоградские террористы-смертники, по предварительной информации силовиков, имели славянскую внешность. Так, к взрыву на железнодорожном вокзале Волгограда, по предварительным данным, может быть причастен некий Павел Печенкин. Согласно информации, появившейся в российских СМИ со ссылкой на источник в следствии, до того, как стать боевиком, Печенкин работал в Марий-Эл фельдшером на станции «скорой помощи». К дагестанским боевикам он присоединился весной прошлого года, принял ислам и сменил имя на Ансар Ар-Руси. Славянин, как считают следователи, устроил теракт и в троллейбусе. Его имя пока не называют лишь в интересах следствия. Этих фактов достаточно для понимания, что поиски террористов исключительно по национальным признакам будут малоэффективными. Ведь чтоб раскрыть террористов, которые теперь для подрывов вербуют обычных россиян, нужна качественная агентурная работа, а не только «охота на ведьм» в среде трудовых мигрантов.

Мировое сообщество тем временем волнует один вопрос – сможет ли Россия обеспечить безопасность во время Зимней Олимпиады в Сочи. До нее, как известно, осталось чуть больше месяца.

Роман Цимбалюк