Тимошенко как противовес политике Кремля

Мне кажется, что Ющенко согласился с назначением Тимошенко премьером из-за одного обстоятельства. Популизму, к которому в последнее время прибегает Кремль, поливая грязью свою соседку Украину, можно противопоставить лишь другой популизм.

Эта “грязь” имеет несколько абсурдных целей: во-первых, “сплотить российское отечество” вокруг общего врага, в роли которого периодически выступают то “лица кавказской национальности”, то “жиды”, то хохлы, то американцы. Во-вторых – пытаться поссорить украинское общество (мол, смотрите, власть в Киеве не так обращается с Москвой). В-третьих, Путин наивно думает, что оболгав Украину на Западе, он сможет настроить против нее лидеров демократических государств. Он жаловался на Украину отставному канцлеру ФРГ Шредеру, которого взял на зарплату в Газпром, премьеру Италии Романо Проди, французам – всем, с кем только выпадает случай встретиться. Путину кивают, временами даже поддакивают, но цену ему, бесспорно, знают...

В целом Путин держится возле власти, равно как и Лукашенко - благодаря таланту вешать на уши своего электората лапшу. Когда он появляется в телевизоре – российские сограждане ему верят. А учитывая средства, которые брошены на расшатывание Украины, то через посредничество коммунистов, Витренко и остальных маргиналов, какая-то часть пророссийского населения в Украине также ему верит.

Объединить украинцев против этого давления должен такой же политик, которому верят независимо от того, что он говорит. Если он скажет по телевизору, что Кремль – врет (а это и в самом деле так), то этому политику должны верить. Если он скажет: Россия шантажирует Украину, но мы не должны поддаваться, - то украинцы должны не поддаваться...

Кто этот политик? Ответ очевиден.

Кто стоял на Майдане, наверняка помнит такие слова: “Я прошла на территорию администрации Президента, и что я там увидела? Я увидела российский спецназ, переодетый в форму украинского спецназа... Они ни перед чем не остановятся, потому что получили приказ “стрелять на поражение”...

Хоть один человек на Майдане сомневался в правдивости этих слов? Тем более, если это была правда.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий