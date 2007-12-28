Луценко создает спецотряды ГАИ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подписал приказ о создании специальных отрядов Госавтоинспекции быстрого реагирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня во время представления нового начальника Управления МВД в Днепропетровской области Александра БОБЫЛЕВА.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас приказ проходит экспертизу в Министерстве юстиции. Он выразил надежду, что с 10 января 2008 года приказ вступит в силу.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что спецотряды быстрого реагирования ГАИ будут созданы во всех городах-«миллионниках» Украины. По словам министра, сотрудники спецотрядов будут получать до 4 тыс. грн. заработной платы ежемесячно, кроме того, они могут рассчитывать на премии.

«Задержал нарушителя на джипе – получаешь 50 грн., на “Лексусе” – 80 грн. За “Жигули” премия не предусмотрена», - уточнил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что наступило время прекратить “беспредел” на дорогах и строго наказывать нарушителей. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас разрабатываются новые законодательные санкции за нарушение правил дорожного движения. Они будут касаться управления автомобилем в нетрезвом состоянии, проезда на красный свет светофора и выезда на встречную полосу.