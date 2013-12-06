Почему Украине не нужен президент

Силовые столкновения на улицах Киева и неадекватная реакция на это украинских властей, подорвали легитимность всех украинских правительственных институтов. Прежде всего, института президентства.

Одним из способов снизить растущую напряженность в Украине могло бы стать внесение принципиальной поправки к украинской Конституции. А именно: переход от (полу)президентской к парламентской республике, то есть, полное упразднение поста всенародно избранного президента. Такое резкое изменение политического устройства страны дало бы надежду, что будущее Украины будет отличаться от ее тяжелого настоящего.

Возможно, не только и не столько сам действующий глава государства является помехой для демократизации Украины, как, собственно, институт президентства. Большинство украинцев надеется на то, что какой-нибудь «сильный» президент решит проблемы их страны. Однако, слишком вольное использование президентом исполнительной власти, а также его сложные отношения с законодательной ветвью, были источником многих политических патологий в Украине (как и в других странах бывшего соцлагеря) за последние двадцать лет.

Многие украинцы согласились бы, что, на протяжении постсоветской истории Украины, каждый президент был хуже, чем его предшественник: Леонид Кучма был хуже, чем Леонид Кравчук (который, в свою очередь, был хуже, чем Михаил Грушевский), Виктор Ющенко был хуже, чем Леонид Кучма, а Виктор Янукович сегодня становится еще хуже, чем чрезвычайно непопулярный Виктор Ющенко. Именно поэтому правление Кучмы, после двух президентских сроков, закончилось «оранжевой революцией», а поддержка Ющенко снизилась до 5% уже после первого срока его полномочий...

Причина этого порочного круга кроется не только в сомнительных личных качествах этих государственных мужей, но также и в самой системе, в рамках которой они оперируют. На самом деле нет ничего удивительного в этом печальном опыте Украины и ее, терпящих одну неудачу за другой, президентах. Международная политология двух последних десятилетий, опираясь на результаты многочисленных сравнительных качественных и количественных исследований, снова и снова подтверждает, что, как президентская, так и полупрезидентская системы, непригодны (если вовсе не смертельны) для молодых демократий. И речь идет не только о сегодняшней Восточной Европе, но также о других периодах истории, и других регионах мира.

Профессор политологии Калифорнийского университета Стивен М. Фиш кратко суммирует корень проблемы в заголовке одной из своих статей, опубликованных в Journal of Democracy [Журнал Демократии]: «Чем сильнее законодательная власть, тем сильнее демократия». Иными словами: чем меньше власти у президента, тем стабильнее и эффективнее молодая демократия.

Правда, некоторые жизнеспособные посткоммунистические демократические государства, имеют избираемых народом, но слабых руководителей государств в рамках полупрезидентской системы, в которой большинство полномочий принадлежит премьер-министру. Но, в таком случае, возникает вопрос: зачем вообще проводить дорогостоящие президентские выборы, если глава государства не оказывает значительного влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, а выполняет одну лишь репрезентативную функцию?

Скорейшее упразднение института президентства посредством внесения соответствующей поправки в Конституцию (с помощью парламентского большинства в 300 депутатов), в принципе, должно быть реально. Оно может быть приемлемым решением для всех политических сил Украины и, возможно, послужит, по различным причинам, их интересам. Правящая Партия регионов должна понять, что президент слишком дискредитировал себя, его власть - слишком запятнана, а его правление – слишком шатко, чтобы удержать его на президентском посту до 2015 года. Упразднение президентства, как такового, застраховало бы нынешнюю правящую партию от мстительного преемника действующего главы государства.

Две крупнейшие оппозиционные партии - УДАР и «Батькивщина» - же могут быть заинтересованы в том, чтобы как можно скорее избавиться от президента посредством упразднения его поста. Они также представляют собой те политические силы, которые будут наиболее склонны прислушаться к Венецианской Комиссии Совета Европы и международным политологам, рекомендующим Украине парламентскую республику.

Две самые малочисленные и радикальные партии украинского парламента — ВО «Свобода» и КПУ - могут заинтересоваться такой поправкой к Конституции, потому что у них мало надежд на то, что их кандидат когда-либо будет избран президентом.

Переход к парламентской системе, очевидно, должен будет сопровождаться новыми парламентскими выборами. Но уже по значительно усовершенствованному избирательному закону, который предотвратит повторение вопиющих манипуляций, на предыдущих выборах Рады 2012 года. Впоследствии, новый парламент должен сформировать правительственную коалицию, которая изберет премьер-министра. Этот новый глава Кабинета министров и станет новым руководителем Украины.

В новой парламентской системе номинальный президент, который играл бы, скорее, символическую роль, мог бы избираться, к примеру, общим собранием 450 депутатов Верховной Рады и 450-ю представителями областных советов. Он представлял бы Украину за рубежом, произносил речи по случаю торжеств, подписывал законы и был бы формальным главой государства. В идеале, этот президент должен был бы представлять Центральную или Западную Украину, если премьер-министр – выходец из Южной или Восточной Украины. Или, наоборот.

В таком случае Украина стала бы нормальной, по европейским стандартам, страной, с более эффективной политической системой и менее конфликтным национальным политическим процессом.

Андреас Умланд