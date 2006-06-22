В Донецкой области лев напал на пьяную женщину

В центральном парке Славянска разместил свои павильоны столичный передвижной зоопарк со львом и бывшими "артистами" цирка - медведями и обезьянами. Здесь произошел небывалый случай: лев серьезно травмировал посетительницу.

Поздней дождливой ночью молодая женщина, непонятным образом преодолев ограждение вокруг автовагонов передвижного зоопарка, приблизилась к клеткам с животными. Подойдя ко льву Цезарю, нетрезвая, как позже выяснилось, незваная гостья просунула обе руки в клетку и попыталась потрепать за гриву сонного шестилетнего зверя. Лев по-своему отреагировал на ласку женщины...

Как пояснил директор зоопарка Артур Безу, в три часа ночи охранники услышали истошный женский крик. Подбежав, они отогнали льва в глубь клетки, а женщина упала на землю. "Скорая" оправдала свое название, и медики оперативно доставили пострадавшую в травматологию центральной горбольницы. "Любое животное реагирует на алкоголь, а у зверя этот запах вызывает агрессию", - подчеркнул Артур Петрович.

По словам главврача ЦГБ Владимира Степанова, женщина поступила в травматологию в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вероятно, это и снизило остроту болевого шока. Ведь у пациентки обе верхние конечности были серьезно травмированы. Сильно пострадала правая рука: с нее была полностью содрана кожа от плечевого сустава. Несколько фаланг пальцев были откушены. Дополняли картину разрывы и смятие мышц, сухожилий и нервных окончаний. На левой руке тоже была содрана кожа и откушены несколько фаланг пальцев. "Наши специалисты оперативно провели первичную хирургическую обработку ран и перевели пациентку в реанимацию, - сообщил Владимир Владимирович. - А вчера ее увезли в областную клиническую больницу".

По его словам, пациентка срочно нуждается в специализированном лечении, поскольку содранная львом кожа начала отторгаться, и положение усложнилось. Хотя общее состояние здоровья женщины вполне удовлетворительное, передает «Донбасс».

cry.ru