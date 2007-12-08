Отец и сын положили в огонь два снаряда: взрослый погиб, ребенок - в больнице

Вчера в селе Новоберецкое Первомайского района Харьковской области в результате взрыва снарядов погиб взрослый мужчина и пострадал подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в лесополосе 36-летний отец с 13-летним сыном положили в огонь два снаряда времен Великой Отечественной войны. В результате взрыва взрослый погиб, а ребенок был госпитализирован в райбольницу с термическим ожогом глаз.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС в Харьковской области.