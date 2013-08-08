В Харькове дома украшают гигантскими портретами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в рамках проекта «Гордость Харькова» на стенах харьковских домов появились портреты известных личностей.

По словам соавтора работ, художника, координатора арт-студии «КУ2» Виктории Ивановой, Харьков уже украшают изображения знаменитой летчицы, первой женщины - Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой, певицы, народной артистки СССР Клавдии Шульженко и лауреата Нобелевской премии, физика Льва Ландау.

Портрет Гризодубовой, вписанный в большую композицию, появился на торце четырехэтажного дома на площади Руднева. Шульженко - на небольшом доме на Московском проспекте, неподалеку от музея, посвященного певице, и состоит из двух частей: Шульженко с синим платочком на плечах, в окружении танцующих фронтовых пар и, на противоположной стороне того же дома - ее классический портрет. Портрет Ландау нанесен на фасаде одного из четырехэтажных жилых домов на ХТЗ и рядом с ним размещено символическое изображение большого атома.

По словам Ивановой, портрет Ландау «совершил микрокультурный прорыв в сознании тех, кто ничего не знал о выдающемся физике-харковчанине».

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Соавтор работ Илья Кудиненко рассказал, что художники при создании настенных портретов используют акриловую краску на водной основе, нитрокраску и работают в разных техниках, но в целом пытаются придерживаться общей стилистики уличного искусства - аэрозольная живопись. Работа над одним портретом продолжается около недели.

Координатор проекта «Гордость Харькова» сообщила, что в планах арт-студии изобразить на стенах домов актрису Людмилу Гурченко и астронома Николая Барабашова, также рассматриваются другие кандидатуры выдающихся харьковчан.