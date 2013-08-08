К 70-летию освобождения Харькова от фашистов открыли шесть мемориальных досок
01:03, 08 августа 2013Общество
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В Московском районе Харькова к 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков открыли шесть мемориальных досок Героям Советского Союза.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.
Мемориальная доска Павлу Поправке появилась на доме по ул. Светлой, 29, Ивану Лаврику - по пр. Тракторостроителей, 160, Ивану Зыбину - по пр. Тракторостроителей, 134, Григорию Лойко - по ул. Гвардейцев Широнинцев, 18, Кузьме Билоконю - по Автострадной набережной, 5, Павлу Огневу - по Набережной Здоровья, 4.
На церемониях присутствовали представители администрации Московского района, ветераны Великой Отечественной войны, а также родственники героев.
Участники церемоний открытия мемориальных досок почтили память погибших ветеранов минутой молчания.
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