МВД надеется, что водительские права подешевеют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем Сергей Будник.

По его словам, высокая стоимость документов удостоверения водителя была одной из причин замены производителя.

“В ближайшее время будет решаться вопрос о поставках бланков, на которых будут изготовляться удостоверения водителя, другого производителя. Мы надеемся, что стоимость будет снижена”, - сказал Будник.

Он напомнил, что стоимость, которая была заявлена предыдущим поставщиком, составляла 198 гривен без чипа и 247 50 с чипом.

По теме: Новые права с чипом упростят водителям общение с инспекторами ГАИ (видео)

“На сегодняшний день мы занимаемся выдачей удостоверений водителя в децентрализованном порядке без чипов стоимостью пока еще 198 гривен”, - отметил Будник.

На вопрос журналистов, кто будет новым поставщиком документов удостоверения водителя, руководитель Центра безопасности дорожного движения сообщил, что это будет полиграфкомбинат “Украина”.

“Насколько мы владеем ситуацией, их будет выпускать полиграфкомбинат “Украина”. Однако нам трудно сейчас говорить о цене”, - подчеркнул Будник.

Он также отметил, что в ближайшее время будет утвержден макет удостоверения водителя приказом Кабинета министров.