Новые права с чипом упростят водителям общение с инспекторами ГАИ (видео)

Удостоверения водителя с биометрическим чипом в будущем упростят общение с инспекторами ГАИ, рассказывает ТСН.

"Согласно новому закону ПДД водители не обязаны передавать, а только предъявлять удостоверение инспектору ДПС. В этом случае, при наличии технических приборов, мы будем четко идентифицировать личность и действительность его водительского удостоверения", - пояснил начальник Центра безопасности дорожного движения при МВД Сергей Будник.

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Как известно, со вторника, 28 мая, в ГАИ начали выдавать водительские удостоверения нового образца. От обычных документов они отличаются наличием электронного чипа. На нем хранится информация, содержащаяся в самом удостоверении, и в зависимости от желания водителя, его домашний адрес, персональный код налогоплательщика, биометрические данные.

В ГАИ уверяют, что менять старые права на новые не обязательно, кроме водительских удостоверений советского образца. Также у водителя будет выбор получать права с чипом или без. Разница в стоимости составляет приблизительно 50 грн.